На полях фестиваля документального кино стран СНГ впервые пройдет университетский день

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях третьего фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" 2 октября пройдет университетский день, сообщил сегодня журналистам декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Университетский день на полях третьего фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" проводится впервые, и нам приятно, что в качестве такой площадки выбран наш университет. В частности, пройдут кинопоказы, встречи с кинодокументалистами, будет организован круглый стол "Интеграционные процессы на пространстве Евразии". Я бы сказал, что эта программа носит учебно-методический характер, мы рассматриваем ее как часть подготовки студентов. Мы как-то отошли от учебных фильмов, но сейчас на новом этапе в таком необычном формате мы к ним возвращаемся",- рассказал Вадим Гигин.

По его словам, студенты проявляют большой интерес к этому проекту. "Если все получится, то хотелось бы продолжить это сотрудничество и в будущем году, поскольку такие мероприятия объединяют людей. Ведь, когда мы смотрим фильмы, снятые в Армении, Азербайджане, Казахстане, России, мы чувствуем, что разговариваем на одном языке, понимаем друг друга - а это и есть некое единое пространство. А как его назвать - творческое, медийное, культурное, духовное - каждый для себя выбирает сам. Главное, что оно существует и осязаемо через творчество наших кинодокументалистов",- отметил декан факультета философии и социальных наук.

Третий фестиваль "Евразия.DOC" проходит в Минске с 1 по 4 октября. Торжественная церемония открытия состоится сегодня вечером. Кроме того, часть программных мероприятий также пройдет в Смоленске. Основная задача проекта - поддержка наиболее талантливых документалистов стран Содружества, поиск молодых, ярких авторов, создающих телевизионную и кинопублицистику, развитие творческих контактов. В этом году в программу фестиваля вошли 24 документальных фильма из 12 стран. В кинофоруме принимают участие как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Победителей определит международное жюри, состоящее из известных кинодокументалистов, политологов и журналистов. -0-