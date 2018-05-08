На примерах мужества солдат Победы у молодежи воспитываются высокие гражданские качества - ветеран

8 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря примерам мужества солдат Победы наша молодежь воспитывает в себе высокие гражданские качества. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился ветеран Великой Отечественной войны Александр Кочнев.

"Для молодежи в Беларуси созданы хорошие условия и для личного развития, и для активного участия в общественной и политической жизни страны. Наши молодые люди на примерах мужества и отваги фронтовиков и партизан воспитывают в себе высокие гражданские качества, любовь, уважение, гордость за страну и готовность встать на ее защиту", - подчеркнул Александр Кочнев.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран дал наказ молодому поколению хранить память о погибших в горнилах Великой Отечественной войны и делать все для процветания Беларуси. "9 Мая - важный день и великое счастье для нашей страны, что мы тогда выстояли. Разрушенные города восстановили, появились новые и красивые населенные пункты", - сказал ветеран.

Александр Кочнев родом из Архангельской области. Воевал в Псковской области и освобождал Эстонию в составе 3-го Прибалтийского фронта. Был командиром стрелкового отделения, получил тяжелое ранение, награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многими медалями. После войны служил в армии - до звания полковника. Живет с 1954 года в Витебске.-0-