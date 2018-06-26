На профсоюзном форуме "ТЕМП" в Минске собрались активисты из 16 стран

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 активистов из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья собрались в Минске на международном молодежном профсоюзном образовательном форуме "ТЕМП-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Среди участников представители Грузии, Египта, Ирана, Латвии, Молдовы, России и др. По словам председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды, форум является хорошей школой обучения для молодых людей. "Мы вовлекаем молодежь в осмысление непростых вопросов. Прежде всего учим более глубоко видеть проблемы и находить нестандартные пути их решения. Учим брать ответственность за свою жизнь и активно участвовать в работе своих коллективов", - сказал он.

Для участников "ТЕМПа" запланирована обширная образовательная программа, которая включает в себя тренинги, мастер-классы, круглые столы, встречи с известными политическими и культурными деятелями Беларуси. Будут подняты вопросы реализации молодежной политики, поддержки молодежи в трудовых коллективах, развития цифровой экономики и создания новых зеленых рабочих мест. Все желающие смогут привести свой опыт работы и лучшие наработки. Опыт проведения мероприятия показал, что эту площадку необходимо сохранять и развивать. Организаторы каждый год стараются вносить какие-то новые элементы и прислушиваться к предложениям молодежи.

"Радует уровень ответственности, с которой относится страна в целом к работе с молодежью. Большое внимание уделяется именно продвижению лидеров", - отметил заместитель заведующего отделом по внешним связям Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Евгений Сидоров. Член региональной комиссии по работе с молодежью этого профсоюза Ольга Фокина добавила, что на форуме "ТЕМП" в равной степени присутствуют как образовательная, так и культурная составляющие.

Гости из Казахстана также оценили душевный прием организаторов. По словам председателя первичной профсоюзной организации ТОО "Каратау" (профсоюз работников атомной промышленности) Асылжана Каргабаева, форум позволяет познакомиться с лучшим опытом работы с профсоюзной молодежью. Также это возможность поделиться своей практикой.

Открылся "ТЕМП-2018" дискуссионной площадкой, участие в которой принимают руководство Федерации профсоюзов Беларуси и органов государственного управления, общественные деятели, представители бизнеса. За время форума молодые люди познакомятся с организацией работы профсоюзов в Беларуси, особенностями регулирования трудовых взаимоотношений, развитием социального партнерства.

Особенностью нынешнего мероприятия станет "региональная программа". Участники посетят крупные промышленные предприятия в разных областях страны. Среди них СЗАО "БЕЛДЖИ", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Белшина". Участники форума изучат условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов, организацию наставничества, а также повышение квалификации и переобучение.-0-