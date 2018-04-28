На республиканском субботнике заработано более Br8 млн

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканском субботнике 21 апреля заработано более Br8 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет Беларуси.

Во время субботника перечислено Br8091,4 тыс., что на 9% больше, чем в 2017 году.

Как ранее сообщалось, заработанные на субботнике деньги пойдут на важные социальные проекты. Половина средств будет направлена на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, подготовку детских лагерей к лету. Еще 50% средств пойдет на закупку оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в преддверии II Европейских игр 2019 года.

В субботнике приняли участие 2 903 тыс. человек.-0-