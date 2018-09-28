На саммите СНГ одобрены документы в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым угрозам

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе одобрен ряд документов в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Об этом сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ.

Наиболее важным из них является Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, включающая в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления. В программе предусмотрены меры борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией.

Другим значимым проектом в этой сфере является Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Соглашение развивает правовые и организационные основы сотрудничества правоохранительных органов сторон в борьбе с преступлениями в этой сфере. В нем представлен детальный понятийный аппарат и значительно расширен перечень умышленных уголовно наказуемых деяний в сфере информационных технологий. Документ закрепляет различные формы сотрудничества, включая обмен информацией, исполнение запросов об оказании содействия в получении информации, планирование и проведение скоординированных мероприятий и операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере информационных технологий и др.

Главы государств согласились с внесением изменений в положения, регламентирующие деятельность Совета министров обороны и Антитеррористического центра государств - участников СНГ, обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего совершенствования правовой базы СНГ.

Во время заседания главы государств СНГ произвели кадровые назначения. На три года продлен срок пребывания в должности руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал-полковнику полиции Андрею Новикову. Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ утвержден главнокомандующий Военно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.-0-