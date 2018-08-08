На секретной пре-пати A-Fest минчан угостили хот-догами с телячьими мозгами

7 августа на улицах Минска прошла эксклюзивная пре-пати многотысячного фестиваля A-Fest. Вечеринка была в поп-ап формате и за один вечер появилась сразу в 3 локациях города. Адреса, по которым прошла вечеринка, организаторы раскрыли только во время ее начала, ровно в 18.00. Несмотря на это, за три часа пре-пати посетили 2 сотни гостей. Найти ее можно было по красному фудтраку Академии фудхантеров A-Fest.

В 2016 году "Аливария" провела в Лошицком парке первый A-Fest и привезла с ним в Беларусь традиции европейского отдыха: от хедлайнеров из Великобритании, Франции, Латвии до огромного фудкорта с уличной едой. В Беларуси сейчас стрит-фуд стал таким же популярным, как и в остальной Европе. Поэтому "Аливария" вместе с Академией фудхантеров A-Fest решили познакомить белорусов с культурой стрит-фуда, уличными тусовками и провели эксклюзивную пре-пати фестиваля.

Локации, в который прошла вечеринка держали в секрете до самого начала. Ровно в 18.00 главный фудхантер страны Koko.by озвучил их в своем Instargam. После этого в первой точке возле лаунж-бара "Мама Стифлера" на тусовочной Зыбицкой всего за 10 минут выстроилась очередь из сотни гостей. После этого пре-пати появилась возле арт-пространства "ОК16" и гастропаба "Beef and Beer".

В каждой "секретной" локации стрит-повара и 3 студента Академии фудхантеров A-Fest угощали случайных гостей хот-догами и пивом от "Аливарии". Гастрономическим хитом вечера стали не классические сосиски, а приготовленные из телячьих мозгов. Во время дегустации такого экзотического стрит-фуда гости пробовали свои силы в фудхантинге и делали обзоры на еду в свои социальные сети. Найти посты минчан можно по хештегу #афэст2018.

- Фудкорт на фестивале занимает такое же важное место, как музыка и другие развлечения. Для A-Fest 2018 мы его усовершенствовали. Например, смотреть выступление артистов можно будет не только со сцены, но и с 3-метрового экрана, который расположится рядом с ресторанами. Кроме этого, мы уже начали знакомить белорусов с меню фестиваля через Академию фудхантеров A-Fest, - рассказывает Тарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу пивоваренной компании "Аливария" и организатор A-Fest. - Студенты уже сделали обзоры на стрит-сеты участников Food-A-Festa, которые появятся и на самом фестивале. А гости нашей пре-пати смогли первыми "затестить" необычный фудкорт европейского фестиваля пива и еды A-Fest.

Во время 3-часовой вечеринки гости танцевали под хиты хедлайнеров фестиваля: британки Софи Эллис-Бекстор, француза Яна Десталя (ex-Modjo) и белорусской рок-группы "Без Билета". Услышать выступление этих артистов вживую и насладиться европейским уровнем отдыха минчане и гости столицы смогут уже 11 августа в Лошицком парке на A-Fest. Вход свободный, а дети до 18 лет смогут пройти в сопровождении родителей.