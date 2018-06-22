На ЦТ по английскому языку не явились более 1,5 тыс. абитуриентов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованное тестирование по английскому языку не явились более 1,5 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Для сдачи централизованного тестирования по английскому языку не явились 1 514 абитуриентов, что составляет 5,5%, немецкий не пришли сдавать 212 человек (6,3%), на экзамен по французскому языку не попали 40 поступающих (4,9%), не явились на испытание по испанскому 16 абитуриентов (7,2%), китайский язык из 37 человек не пришли сдавать трое", - проинформировал Юрий Миксюк.

По его словам, ЦТ по иностранным языкам прошло в штатном режиме. "Из всех пяти языков было только одно удаление за мобильный телефон. Произошло нарушение в Гомельской области, абитуриент писал тест по английскому языку", - сказал директор РИКЗ.

Следующий предмет централизованного тестирования - химия. Экзамен состоится 24 июня.

Результатов ЦТ по белорусскому языку пока нет. Для прохождения испытаний в резервные дни можно будет зарегистрироваться с 30 июня по 3 июля. Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.-0-