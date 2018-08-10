На уборке зерновых определились 92 молодежных экипажа-тысячника

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая в Беларуси определились 92 молодежных экипажа-тысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.
"На 10 августа у нас 92 молодежных экипажа-тысячника. В лидерах Гродненская область, на втором и третьем местах - Минская и Брестская. Молодых водителей, которые перевезли наибольшее количество зерновых и зернобобовых культур - 115. Здесь в лидерах те же регионы. Передовикам в торжественной обстановке вручаются благодарности 1-го секретаря территориальных комитетов БРСМ, вымпела и ценные подарки. Также на комбайны и машины лидеров закрепляются специальные таблички "Молодежный экипаж" и "Молодой водитель", - рассказала Юлия Зинкевич. - Родителям передовиков за достойное воспитание сыновей направляются благодарственные письма от БРСМ".
В каждом областном комитете союза молодежи созданы штабы, которые мониторят ситуации о лидерах уборочной кампании из числа молодежных экипажей и молодых водителей. "Мы проводим республиканский проект "Молодежь - за урожай". Информация о передовиках постоянно обновляется на сайте "Молодежь Беларуси". Сейчас мы чествуем лидеров прямо в поле, а по итогам уборочной пригласим абсолютных победителей для награждения в Минск", - уточнила секретарь ЦК БРСМ.-0-
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