6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участие в ЦТ в резервные дни зарегистрировались 725 абитуриентов. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования, заместитель председателя государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной этап централизованного тестирования завершен. В нем приняли участие 84 тыс. абитуриентов. Сегодня начинается резервный этап централизованного тестирования для тех ребят, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в ЦТ в основной день. Поступило 725 заявок для участия в резервном этапе", - сказала Ирина Старовойтова.

Уважительные причины были разные: болезнь, участие в республиканских и международных спортивных мероприятиях, а также такие исключительные случаи, как опоздание электрички, отключение электроэнергии в доме, из-за чего абитуриент застрял в лифте. Все эти ситуации доказываются.

Среди подавших заявки 85% абитуриентов будут сдавать тесты по одному предмету, 12% - по двум предметам, 3% - по трем. Всего будет три резервных дня - 6, 8 и 10 июля. Отличий в плане условий сдачи тестирования в сравнении с основными днями нет. Резервный этап организован на базе БГУ, где созданы все необходимые условия, работают организационные комиссии и продолжают следить за ходом вступительной кампании члены государственной комиссии.

"Буквально через неделю будет организован прием документов в учреждения образования и вступительные испытания, - добавила Ирина Старовойтова. - Наши абитуриенты в этом году ответственно подошли к участию в ЦТ. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто был отстранен по причине нарушений, уменьшилось почти в два раза - с 33 до 16".-0-