На участке украинской дороги у границы Беларуси из-за непогоды ограничено движение грузовиков

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги Киев - Государственная граница с Республикой Беларусь ограничено движение грузового транспорта, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Сегодня в 14.30 от Черниговского пограничного отряда поступила информация об ограничении движения грузового транспорта на участке Чернигов - Киев автодороги М01 Киев - Государственная граница с Республикой Беларусь (составная часть автомобильного маршрута Е95) в связи с резким ухудшением метеоусловий", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Гомельская пограничная группа просит учитывать данную информацию при планировании поездок и быть внимательнее на дороге.-0-