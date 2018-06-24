24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На украинском участке границы с Беларусью временно прекращена работа пункта пропуска "Пища", сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Как пояснили в Госпогранкомитете, по информации украинской стороны, в связи с отключением электроэнергии в пункте пропуска "Пища" (сопредельный белорусский - "Олтуш") ориентировочно до 19.00 прекращено оформление граждан и транспортных средств в обоих направлениях.

В Государственном пограничном комитете просят учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.-0-