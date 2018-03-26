На весенних каникулах школьники Беларуси благоустроят воинские захоронения времен ВОВ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На весенних каникулах школьники Беларуси благоустроят воинские захоронения и памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такая информация размещена на сайте Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

Согласно рекомендациям Минобразования по организации воспитательной работы на весенних каникулах, которые проходят в республике 26-31 марта, необходимо продолжить реализацию мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 75-летию хатынской трагедии.

Так, во время волонтерских молодежных акций "Ваша Победа наша свобода" и "Доброе сердце - ветеранам!" школьники Беларуси окажут социальную поддержку и помощь родным и близким погибших, а также очевидцам военных событий. Кроме этого, будет организована работа по благоустройству воинских захоронений и памятников погибшим землякам.

Школьники во время каникул смогут подготовиться к республиканскому конкурсу "Дорогами памяти": собрать информацию об истории сожженных населенных пунктов на территории своего района, организовать встречи с очевидцами и участниками трагических событий и их семьями.-0-