На втором этапе учения войска с задачами справились - командующий

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войска с поставленными на втором этапе командно-штабного учения задачами справились. Об этом сегодня журналистам заявил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования (СЗОК) генерал-майор Андрей Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела боевой подготовки Северо-западного оперативного командования полковник Владимир Таратута докладывает иностранным атташе легенду учений.

Во время учений

"Сегодня на 227-м полигоне войска Северо-Западного оперативного командования в рамках второго этапа командно-штабного учения Вооруженных Сил отрабатывали практические вопросы ведения оборонительного боя. От войск командования в розыгрыше практического эпизода участвовали механизированное, танковое подразделения, подразделение ПВО, артиллеристы. Как командующий могу оценить, что войска с поставленными задачами справились", - отметил Андрей Жук.

На втором этапе учения помимо ведения боевых действий большое внимание уделялось вопросам всестороннего обеспечения: технического, тылового медицинского. Военные также тренировались в решении задач эвакуации раненых и техники с поля боя.

Военные атташе наблюдают за учением.

Военные атташе осматривают бронеавтомобиль "Волат".

На мероприятие были приглашены военные наблюдатели из Латвии, Литвы и Украины. Кроме этого, полигон посетили военные атташе 15 стран. "Наблюдатели, которые присутствовали сегодня на учении, еще раз подтвердили то, что Беларусь является открытым государством. У нас тайн от наших соседей нет, мы готовы показать, что способны защитить свою страну", - подчеркнул командующий.

Гвардии сержант Олег Маркович

Гвардии рядовой Владимир Дыба

Военный и военно-воздушный атташе посольства Болгарии в Беларуси полковник Станислав Генков поблагодарил руководство Вооруженных Сил республики за приглашение. "Мы увидели удержание оборонительного рубежа, уничтожение условного противника, а также авиационную и огневую поддержку действий войск. Нас пригласили на это учение, благодарим Вооруженные Силы Беларуси за открытость", - сказал он.

"Сегодняшнее учение отлично организовано и очень хорошо реализовано. Мы могли посмотреть, как различные виды Вооруженных Сил Беларуси реализуют поставленные задачи. Они очень хорошо с этим справились", - заявил атташе по вопросам обороны посольства Сербии в Беларуси полковник Саша Момчилович.

Начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев вручил отличившимся военнослужащим медали участников учения, а также ценные подарки - часы.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Олег Белоконев поздравляет гвардии ефрейтора Сергея Кельма.

Олег Белоконев вручает часы прапорщику медицинской службы Кристине Макаровой.

Гвардии прапорщик медицинской службы Кристина Макарова примеряет ценный подарок.

Гвардии ефрейтор Сергей Кельм

Во время учения

На Борисовском полигоне во время командно-штабного учения Вооруженных Сил военнослужащие тренировались уничтожать аэромобильный десант условного противника силами подразделений 19-й отдельной механизированной бригады с боевой стрельбой. Основные мероприятия учения развернулись на Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах, где проводился розыгрыш ведения маневренной обороны и нанесения поражения сухопутным группировкам условного противника. Огневую поддержку обороняющихся войск обеспечивали артиллерийские подразделения 19-й отдельной механизированной бригады и 231-й артиллерийской бригады.

Руководитель студии военных художников Николай Опиок

Командно-штабное учение в Вооруженных Силах стартовало 6 сентября под руководством начальника Генштаба - первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева. Целью мероприятия является проверка уровня обученности органов управления, других войск и воинских формирований, их способности управлять выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Завершится учение 12 сентября.-0-

Фото Рамиля Насибулина