На втором этапе учения войска с задачами справились - командующий

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войска с поставленными на втором этапе командно-штабного учения задачами справились. Об этом сегодня журналистам заявил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования (СЗОК) генерал-майор Андрей Жук, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня на 227-м полигоне войска Северо-Западного оперативного командования в рамках второго этапа командно-штабного учения Вооруженных Сил отрабатывали практические вопросы ведения оборонительного боя. От войск командования в розыгрыше практического эпизода участвовали механизированное, танковое подразделения, подразделение ПВО, артиллеристы. Как командующий могу оценить, что войска с поставленными задачами справились", - отметил Андрей Жук.
На втором этапе учения помимо ведения боевых действий большое внимание уделялось вопросам всестороннего обеспечения: технического, тылового медицинского. Военные также тренировались в решении задач эвакуации раненых и техники с поля боя.
На мероприятие были приглашены военные наблюдатели из Латвии, Литвы и Украины. Кроме этого, полигон посетили военные атташе 15 стран. "Наблюдатели, которые присутствовали сегодня на учении, еще раз подтвердили то, что Беларусь является открытым государством. У нас тайн от наших соседей нет, мы готовы показать, что способны защитить свою страну", - подчеркнул командующий.
Военный и военно-воздушный атташе посольства Болгарии в Беларуси полковник Станислав Генков поблагодарил руководство Вооруженных Сил республики за приглашение. "Мы увидели удержание оборонительного рубежа, уничтожение условного противника, а также авиационную и огневую поддержку действий войск. Нас пригласили на это учение, благодарим Вооруженные Силы Беларуси за открытость", - сказал он.
"Сегодняшнее учение отлично организовано и очень хорошо реализовано. Мы могли посмотреть, как различные виды Вооруженных Сил Беларуси реализуют поставленные задачи. Они очень хорошо с этим справились", - заявил атташе по вопросам обороны посольства Сербии в Беларуси полковник Саша Момчилович.
Начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев вручил отличившимся военнослужащим медали участников учения, а также ценные подарки - часы.
На Борисовском полигоне во время командно-штабного учения Вооруженных Сил военнослужащие тренировались уничтожать аэромобильный десант условного противника силами подразделений 19-й отдельной механизированной бригады с боевой стрельбой. Основные мероприятия учения развернулись на Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах, где проводился розыгрыш ведения маневренной обороны и нанесения поражения сухопутным группировкам условного противника. Огневую поддержку обороняющихся войск обеспечивали артиллерийские подразделения 19-й отдельной механизированной бригады и 231-й артиллерийской бригады.
Командно-штабное учение в Вооруженных Силах стартовало 6 сентября под руководством начальника Генштаба - первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева. Целью мероприятия является проверка уровня обученности органов управления, других войск и воинских формирований, их способности управлять выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Завершится учение 12 сентября.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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