На выставке "Здравоохранение Беларуси" будет представлен первый отечественный томограф

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый томограф отечественного производства будет представлен на XXV Международной специализированной выставке "Здравоохранение Беларуси" в Минске. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА.

"На выставке будет презентована разработка отечественного производителя - компьютерный томограф, который поступит на оснащение в этом году в учреждения здравоохранения. Это ноу-хау компании "Адани". На выставке это оборудование будет представлено впервые", - сказал Вячеслав Шило.

Всего участниками экспозиции станут более 200 компаний - производителей медицинского оборудования, лекарственных препаратов, изделий медназначения. Ожидается насыщенная научная программа. Запланировано более 30 конференций, семинаров различного плана. Среди них международная конференция, посвященная электронному здравоохранению, с участием представителей ВОЗ, экспертов Всемирного банка.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" пройдет с 27 по 30 марта в Минске по пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). Это главная выставка страны в области медицины и здравоохранения. Более 20 лет она привлекает большое количество участников из Беларуси и зарубежья, которые рассматривают это событие как ключевое для демонстрации новых достижений и разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами, общения с врачами и администрациями медицинских учреждений.

В прошлом году на выставке продемонстрировали свою продукцию и технологии более 200 экспонентов из 14 стран. Среди них мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медназначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции. Экспозицию посетили более 10 тыс. специалистов.

Организатором юбилейной выставки выступает Министерство здравоохранения совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".-0-