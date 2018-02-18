Наблюдатель: депутат местного Совета - помощник в решении проблем жителей и населенных пунктов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат местного Совета - помощник в решении проблем жителей и населенных пунктов. Такое мнение высказал сегодня журналистам национальный наблюдатель на выборах в местные Советы депутатов от Либерально-демократической партии Беларуси Дмитрий Дашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас в стране очень недооценена роль депутата местного Совета. Да и я, когда не был членом партии, сильно не погружался в это. А сейчас четко понимаю, что очень много вопросов любой житель может решить при помощи депутата местного Совета. Это вообще такой фантастический мостик от любого человека к решению своей проблемы, проблемы своего квартала, района", - сказал Дмитрий Дашкевич.
Он отметил, что в свою очередь и любой житель района - это глаза, уши и руки депутата. "А депутат, поскольку он избирается, должен понимать свое истинное предназначение. Когда депутат будет пользоваться помощью каждого жителя и жители поймут, что нужно писать, ходить, звонить ему, в районе все значительно улучшится", - подчеркнул наблюдатель.
"Роль депутата местного Совета просто огромная, даже глобальная в рамках любого района, города. Будет активнее депутат, будут активнее жители - многое будет меняться", - считает он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN