Набор волонтеров на детское "Евровидение-2018" начнется 10 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Набор волонтеров для работы на детском "Евровидении-2018" начнется 10 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

БРСМ приглашает ответственных, коммуникабельных, дружелюбных юношей и девушек принять участие в акции волонтерского движения "Доброе сердце" по оказанию помощи Белтелерадиокомпании в подготовке и проведении международного конкурса. "На право стать волонтером может претендовать любой молодой человек в возрасте от 18 до 31 года. Основные требования: активная жизненная позиция, свободное владение разговорным английским, приветствуется знание нескольких иностранных языков", - отметила Александра Гончарова.

Кандидатов будут отбирать по 12 августа путем анкетирования и собеседования. Анкету необходимо заполнить и направить на электронную почту dobroeserdcerb@gmail.com до 4 августа включительно. Форма заявки с 10 июля будет размещена на сайте БРСМ и в группе "Волонтеры Беларуси" в социальной сети ВКонтакте. "Собеседование кандидаты пройдут в начале августа. Лучшие из них будут рекомендованы для работы волонтерами. Окончательное решение, кто войдет в добровольческую команду, примет Белтелерадиокомпания. Всего открыто 100 вакансий. Волонтеры будут работать с иностранными делегациями, прибывшими в Беларусь для участия в мероприятиях конкурса, техническим и творческим персоналом", - уточнила секретарь ЦК БРСМ.

Она напомнила, что у БРСМ уже есть опыт работы на мероприятиях такого уровня. Активисты союза уже трудились в информационных центрах столицы, гостиницах и фан-деревне во время чемпионата мира по хоккею 2014 года, оказывали помощь при проведении чемпионата Европы по художественной гимнастике в мае 2015 года в Минске, были задействованы в мероприятиях 45-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-