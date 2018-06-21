Начальник ГАИ Минска 25 июня проведет прямую линию в БЕЛТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия и онлайн-конференция о ситуации на дорогах Минска с участием начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадима Гаркуна пройдет в БЕЛТА 25 июня с 11.00 до 12.00.

Являются ли электронные обращения о нарушениях ПДД поводом для начала административного процесса? Когда в Минске будет выделена для велосипедистов отдельная полоса на проезжей части? Какие технологические новшества планируется внедрить для повышения безопасности на столичных дорогах? На эти и другие волнующие участников дорожного движения вопросы ответит Вадим Николаевич Гаркун.

Вопросы можно задавать уже сейчас на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также 25 июня с 11.00 до 12.00 по телефону (017)327 24 47. Ответы будут опубликованы на сайте БЕЛТА.-0-