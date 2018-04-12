Начальник Генштаба ВС Беларуси примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Астане

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ, которое пройдет 13 апреля в Астане (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

В ходе заседания Военного комитета ОДКБ стороны обсудят ряд вопросов, связанных с проведением совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2018 году, организацией управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ, а также заслушают информацию казахстанской стороны относительно приоритетных направлений деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Казахстаном в период председательства в ОДКБ.

"Принятые в рамках заседания решения будут способствовать выработке общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ", - отметили в пресс-службе Министерства обороны.-0-