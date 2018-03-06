Начштаба ОДКБ: наращивание сил НАТО в Европе - один из главных дестабилизирующих факторов для Беларуси и России

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Одним из главных дестабилизирующих факторов для Беларуси и России является наращивание сил НАТО в Европе. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"К числу вызовов для государств - членов ОДКБ России и Беларуси относится наращивание военной деятельности США и НАТО в Восточной Европе, - сказал Анатолий Сидоров. - Брюссель и Вашингтон вопреки взятым на себя международным обязательствам развертывают дополнительные органы военного управления и воинские контингенты в Польше и странах Балтии. Под прикрытием принципа ротации фактически на постоянной основе уже несколько лет в регионе содержится и последовательно наращивается многонациональная группировка войск".

В частности, по словам начальника Объединенного штаба ОДКБ, только во второй половине прошлого года в Латвии, Литве, Польше и Эстонии завершено развертывание четырех батальонных тактических групп многонационального состава. На польскую территорию переброшена бронетанковая бригада сухопутных войск США. В Румынии развернута многонациональная бригада. "Таким образом, группировка войск НАТО на восточном фланге блока в настоящее время составляет до 12 тыс. военнослужащих", - указал Анатолий Сидоров.

"Одновременно Вашингтон последовательно реализует программу по развертыванию европейского сегмента системы противоракетной обороны, направленной на нивелирование возможностей сил ядерного сдерживания России, - сказал начштаба. - В Румынии уже поставлена на боевое дежурство американская база противоракетной обороны. В Польше продолжается строительство базы ПРО, которая может быть введена в строй к концу 2018-го и достичь боевой готовности к середине следующего года".

Касаясь оперативной и боевой подготовки стран - членов НАТО, Анатолий Сидоров отметил, что в 2018 году на европейском континенте альянсом планируется провести вдвое больше военных учений, чем в 2017-м.

Одним из главных дестабилизирующих факторов коллективной безопасности в регионе Восточной Европы начальник Объединенного штаба ОДКБ назвал также остающуюся напряженной обстановку в Украине.

По его мнению, проблемы безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности обусловлены наличием замороженных конфликтов, а также стремлением Запада укрепить свое влияние в данном регионе. "Крайне негативное влияние на ситуацию на Кавказе и в других регионах коллективной безопасности продолжает оказывать конфликт в Сирии", - констатировал начштаба.

Говоря о ситуации в Центрально-Азиатском регионе, Анатолий Сидоров указал, что для него также характерен серьезный рост дестабилизирующих тенденций. "При этом основными угрозами здесь являются деятельность международных террористических организаций в Афганистане и возможный перенос их действий на территорию государств Центральной Азии, распространение религиозного экстремизма, увеличение незаконного оборота наркотических средств", - подчеркнул он.-0-