7 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Награда героя вернется из России в Беларусь спустя 73 года после Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В Управлении МВД России по Калининградской области состоялась церемония вручения боевых медалей родственникам солдат Красной Армии, которые утратили награды во время Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке начальник областного Управления МВД генерал-майор полиции Игорь Илларионов передал руководителю диппредставительства Беларуси в Калининграде Сергею Молунову медаль "За боевые заслуги", принадлежавшую красноармейцу Анисенко Артему Петровичу 1898 года рождения, уроженцу деревни Кугорино Могилевской области", - отметили в пресс-службе.

Во время войны боец служил в ездовой батарее 1229-го стрелкового Краснознаменного полка 371-й стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Убит в бою 22 января 1945 года и похоронен в бывшем немецком поселке Каймелау. Имя красноармейца увековечено на братской могиле советских воинов в поселке Фурманово Гусевского городского округа Калининградской области.

Награда найдена поисковиками отряда "Совесть", после чего по номеру медали сотрудники полиции установили имя бойца.

"Хочу выразить искреннюю благодарность руководству управления внутренних дел и сотрудникам из поискового отряда "Совесть" за их благородную работу по восстановлению исторической памяти. Награда будет передана родственникам погибшего либо станет частью экспозиции в музее на родине красноармейца", - отметил Сергей Молунов.-0-