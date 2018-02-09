Налоговики: 12 февраля временно не будут пускать в казино и принимать букмекерские ставки

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам информирует о полной остановке всех сервисов и модулей специальной компьютерной кассовой системы (СККС). Такая информация размещена на сайте МНС.

Это связано с проведением сервисных работ по обслуживанию оборудования центра обработки данных СККС, которые будут проводиться 12 февраля с 6.00 до 9.00.

В связи с этим организаторы азартных игр, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, по содержанию залов игровых автоматов и казино, в это время не будут допускать в игорные заведения физлиц. Это позволит обеспечить соблюдение установленного законодательством запрета по допуску в игорные заведения и к участию в азартных играх людей, ограниченных в этом, а также полностью прекратить использование функциональных возможностей СККС, связанных с приемом и (или) выдачей тикетов.

Также отмечается, что организаторам азартных игр, осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса по содержанию букмекерской конторы, необходимо полностью прекратить прием ставок для участия в букмекерских играх, а также выплату выигрышей (возврат несыгравших ставок).-0-