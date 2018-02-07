Налоговые органы Беларуси в 2017 году выявили почти 6,4 тыс. имеющих скрытые доходы граждан

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы Беларуси в 2017 году выявили 6 370 граждан, имеющих скрытые доходы. Об этом сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Налоговые органы республики проводят работу по выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, и контролю за уплатой ими подоходного налога. Для этого анализируются сведения о получении физическими лицами доходов, налогообложение которых производится на основании налоговой декларации. Это, в частности, сведения о доходах, полученных из-за границы, о продаже физлицами имущества (недвижимости, транспортных средств) и другие. Проводятся проверки в отношении лиц, ведущих незарегистрированную деятельность.

"По результатам контрольных мероприятий лица, не представившие налоговые декларации, привлекаются к налогообложению. По итогам 2017 года 6 370 граждан, своевременно не представивших налоговые декларации и не уплативших в установленный срок подоходный налог, привлечены к налогообложению. Сумма дополнительно предъявленного налога составила Br4,4 млн", - сказал Андрей Ковалевский.

С 3 января началась кампания по декларированию физическими лицами полученных в 2017 году доходов. Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства лично или через уполномоченное лицо, а также по почте или в электронном виде не позднее 1 марта 2018 года. Налоговый орган произведет расчет подоходного налога и до 1 мая вручит извещение на его уплату. Уплатить подоходный налог необходимо не позднее 15 мая 2018 года.

Гражданин обязан отчитаться перед налоговой инспекцией при продаже в течение 5 лет второй (и более) квартиры, дома, дачи, гаража, земельного участка, при реализации в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, второй легковой машины. Задекларировать необходимо также доходы, полученные из-за границы. Те, кто сдавал внаем жилье, и сумма дохода за год превысила Br5,5 тыс., принимал дорогие подарки - на такую же сумму (за исключением подарков от близких родственников), также обязаны представить налоговую декларацию.

Кроме того, налоговую декларацию могут представить граждане, имеющие право на получение налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных, профессиональных), при условии, что обязанность по предоставлению таких вычетов гражданам возложена на налоговые органы.

Налоговые декларации представляются гражданами в налоговый орган по месту своей регистрации. Их принимают в рабочие дни с 8.00 до 19.00, а также 17 и 24 февраля 2018 года с 9.00 до 13.00.-0-

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