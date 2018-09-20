"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"

У Елены Макаренко два сына, так что пустовать столичная квартира точно не будет!

Розыгрыш 86-го тура "Удача в придачу!" показал, какие эмоциональные белорусы. Победители плакали от счастья, смеялись от души и даже прыгали до потолка. Главный приз, столичная квартира, досталась Елене Макаренко, фельдшеру скорой помощи из городского поселка Лынтупы Витебской области. Услышав эту новость по телевизору, поздравлять Елену Михайловну прибежали все соседи.

Помимо жилья в Минске было разыграно пять белоснежных автомобилей. Крупно повезло маме в декретном отпуске Светлане Макаревич из агрогородка Марково, председателю районного Совета депутатов Людмиле Величко из Светлогорска и акушерке Ирине Курак из Полоцка. Что касается еще двух победителей, жителей Минска, то предприниматель Петр Якимович стал владельцем нового авто благодаря своей любви к "Е-доставка", а домохозяйка Жанна Чуксина счастливую покупку сделала в "ГиперМолл"!

Розыгрыш призов 86-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители собрались в столичном "Е-сити" на ул.Денисовской, 8, чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал "Евроопт".

Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 86-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Если бы вы знали, как нам нужна квартира в Минске! От этой новости счастливы все: моя семья, родные, соседи, коллеги. Все получилось спонтанно, но так удачно. Буквально накануне розыгрыша заехали за покупками в "Евроопт", а на следующий день нам звонят из самой студии! - Елене Макаренко из городского поселка Лынтупы Поставского района нелегко справиться с эмоциями.

Елене Михайловне долго не везло в игре – но она дождалась свою удачу!

Признается, осознать до конца ошеломляющую новость пока не может. Зато весь городской поселок тут же стал поздравлять Елену Михайловну, которая работает фельдшером скорой помощи. После эфира, где на всю страну огласили имя победительницы 86-го тура игры "Удача в придачу!" , соседи победительницы бросили все дела и прибежали поздравить ее лично.

- Обычно болею за других людей, то, что сама могу стать победителем, не верила. Но вот выиграла квартиру и растерялась. Я так благодарна "Евроопт", от души! - говорит 45-летняя Елена Макаренко. - Накануне розыгрыша отвозили сына в воинскую часть, он служит сейчас в армии, был дома в отпуске. На обратном пути заскочили в "Евроопт" в поселке Нарочь, купили чай, мужу станок для бритья. Наверное, он и принес удачу.

Часто семья Елены Макаренко ездит за покупками в ближайший город Поставы. Список товаров внушительный, и все необходимое можно найти в "Евроопт".

Елена Макаренко: "Если бы вы знали, как нам нужна квартира в Минске!"

- Очень скоро в нашем родном поселке должен открыться "Евроопт". Уверена, после моей победы все туда рванут. Ведь удача может улыбнуться каждому, как показал мой опыт, - отмечает Елена Михайловна. - Нам долго не везло в игре, можно сказать, делали покупки, чтобы соседским детям достались Бонстики. Они их обожают, коллекционируют.

В семье Елены Михайловны двое сыновей: один служит в армии, второй учится в 11 классе. Так что столичная квартира по улице Академика Карского достанется кому-то из парней. В микрорайоне Сухарево отлично работает транспортное сообщение, есть школы, детские сады и, что самое главное для Елены Макаренко, - новое жилье расположено недалеко от квартиры ее родного брата. Теперь родные чаще будут видеться и приезжать друг к другу в гости.

Новое жилье Елены Макаренко расположено недалеко от квартиры ее родного брата!

- Буквально через месяц у меня день рождения. Сказочный подарок получила от судьбы к празднику! - смеется Елена Михайловна.

"На новом авто муж заберет нас с ребенком из роддома!"

- Так все неожиданно получилось! Впервые нам улыбнулась настоящая удача, - говорит 25-летняя победительница и обладательница нового авто от "Евроопт" Светлана Макаревич.

Светлана Макаревич со дня на день должна родить второго ребенка, так что семейный внедорожник супругам очень кстати!

Светлана вместе с мужем живет в агрогородке Марково Молодечненского района Минской области. Сентябрь 2018 года молодая семья отметит в своем календаре как один из самых счастливых месяцев.

- Во-первых, я со дня на день должна родить второго ребенка. Во-вторых, мы выиграли автомобиль! Услышав голос ведущего, была в таком шоке, что просто замолчала, потеряла дар речи в один миг и не могла сказать ни слова, - вспоминает она.

Но на этом праздники не заканчиваются. 22 сентября у мужа Светланы день рождения. В общем, успевай только накрывать праздничные столы по таким приятным поводам.

- Родственники смеются, как вовремя выиграли машину. Так что на новом авто муж заберет нас с ребенком из роддома! - улыбается Светлана Макаревич.

Свою удачу молодая семья стала проверять с 40-го тура игры "Удача в придачу!" . Супруги вспоминают, как один их родственник выиграл пять рублей. Казалось бы, сумма небольшая, но Макаревичи загорелись и тут же зарегистрировали карточку.

- До декретного отпуска работала контролером-кассиром в "Белмаркете", но за покупками ходила в "Евроопт". Здесь больше выбор, хорошие цены и в одном месте можно купить все, что необходимо, - добавляет победительница.

"Я везунчик по жизни!"

- Я всегда надеялась на выигрыш и верила в чудо. А почему нет? - от души смеется Жанна Чуксина, еще одна победительница 86-го розыгрыша игры "Удача в придачу!" из Минска.

Покупка в "ГиперМолл" обеспечила домохозяйке Жанне Чуксиной новенький автомобиль!

Жанна Владимировна по специальности преподаватель иностранного языка, сейчас - домохозяйка. Говорит, что за мужем чувствует себя как за каменной стеной и всегда от жизни получает то, что хочет. Главный секрет - четко сформулировать перед собой мечту, а затем в какой-то момент ее отпустить. Она обязательно исполнится, стоит только подождать. Так было и с победой в розыгрыше "Удача в придачу!" .

- В 2018 году стала мечтать о новой машине, в нашей как-то стало прохладно, а хотелось чего-то без сквозняков. Всегда надо давать себе шанс! Поэтому хожу в "Евроопт", заказываю товары в "ГиперМолл" и "Е-доставка", беру "товары удачи", оказалось, правильно делаю, - улыбается 51-летняя Жанна Чуксина.

Во вторник вечером Жанне Владимировне сообщили потрясающую новость: она выиграла белоснежный автомобиль, благодаря покупкам в "ГиперМолл".

- Есть такая теория: раз Вселенная решила так, значит, тебе это положено. Мне тоже так нравится думать, - отмечает победительница.

Она признается, считает себя по жизни везунчиком. Уж сколько раз Жанне Владимировне улыбалась удача в моментальных выигрышах, билетах, а однажды женщине даже досталась солидная сумма по лотерее.

- В первую очередь выбираю "Евроопт" из-за шаговой доступности от дома. Еще 20 лет назад нельзя было представить, чтобы в Минске появились такие магазины. Тогда все было скудно, а теперь большой выбор товаров, приятное оформление. Здорово, что есть люди, которые стоят за всем этим! - говорит победительница Жанна Чуксина. - На новом авто будет ездить муж, конечно. Я отлично смотрюсь на втором плане и буду прекрасно гармонировать с белоснежным авто: оно светлое, а я темненькая.

"О том, что выиграла авто, узнала на выходе из "Евроопт"

В семье 46-летней Людмилы Величко отгремел один салют, в честь дня рождения женщины, как впору запускать еще один. Председатель Светлогорского районного Совета депутатов Людмила Филипповна выиграла автомобиль!

Председатель районного Совета депутатов Людмила Величко мечтала о машине!

- Представляете, о том, что выиграла авто, узнала на выходе из "Евроопт"! Как раз сделала покупки, в руках тяжелые пакеты, и тут раздается звонок: "Поздравляю тебя!" Еще удивилась, чего поздравлять, если день рождения был три дня назад. Положила трубку, снова звонок: "Поздравляю с новым авто!" Думала, шутка какая-то, но когда стали звонить знакомые со всей страны, поняла: я точно победитель, - рассказывает Людмила Величко из Светлогорска Гомельской области.

В игре "Удача в придачу!" она участвует с самого начала. В "Евроопт" покупает продукты не только для своей семьи, но и для мамы, которая живет в деревне. Когда фортуна выбрала Людмилу Филипповну одним из победителей 86-го тура, она решила, что теперь будет верна только "Евроопт".

- Просто шикарный внедорожник! Не знаю почему, но всегда мечтала именно о белом авто. Свой автомобиль когда-то продала, новый так и не купила. Теперь этот вопрос решен. Дети были настолько счастливы, что плакали от радости, - вспоминает Людмила Величко.

Дочке Людмилы Филипповны 22 года, сыну скоро будет 18. Как рассуждает победительница, они еще должны будут заслужить машину кропотливым трудом, хорошим отношением к людям и жизни. Вряд ли молодые люди смогут оценить сразу то, что легко досталось. Людмила Величко много лет проработала учителем, начальником отдела образования, уж она точно знает, как правильно воспитывать не только своих детей, но и чужих.

- Благодаря "Евроопт" дважды выигрывала сертификаты по 5 рублей, дважды - по 10, а еще билет на концерт Валерии. Можно сказать, мне везло в игре, - добавляет Людмила Величко. - Первая наша поездка будет к моим родителям и родителям мужа. Они очень рады за нас, плакали и переживали, очень хочется разделить радость с близкими.

"Выбираю только "Е-доставку", она экономит мое время"

Очередной победитель розыгрыша "Удача в придачу!" Петр Якимович из Минска взошел на пьедестал победителей благодаря своей любви к сервису "Е-доставка". 37-летний индивидуальный предприниматель человек деловой и, как многие мужчины, скуп на эмоции. Говорит коротко, хотя по голосу слышно, он счастлив.

Предприниматель Петр Якимович выиграл внедорожник благодаря баночке оливок!

- Я давно играю в "Удача в придачу!" , в основном все покупки делаю через "Е-доставку". Это практично и удобно, экономит мое время. Лучше пять минут потратить на оформление заказа, чем потом стоять в очереди в магазине. Хотя в магазин иногда тоже захожу, - рассказывает Петр Якимович.

Кстати, это уже 34-й автомобиль, который участникам игры принесли онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах заказы с доставкой на дом обеспечили покупателям 4 квартиры в Минске!

Белоснежный автомобиль минчанину принесли оливки, которые были "товаром удачи" в 86-м туре. Для Петра Чеславовича это первый крупный приз, но удача ему уже улыбалась - однажды выиграл сертификат на 100 рублей.

- Когда позвонили из студии, как раз был на шиномонтаже. В новость поверил сразу. Почему нет? Если есть такой шанс и такая игра, нельзя это упускать, - улыбается Петр Якимович.

Буквально на днях близкие и друзья соберутся дома у победителя еще по одному праздничному поводу - 27 сентября у Петра день рождения.

"Дочка всегда следит, чтобы в корзине был "товар удачи"

- Мы, конечно, ходили в магазин за покупками, принимали участие в розыгрыше, но как-то без особой надежды. Зато наша 12-летняя дочка всегда следит, чтобы в корзине был "товар удачи", часто сама бегает за продуктами и всегда верила: когда-нибудь наша семья выиграет суперприз, так оно и случилось, - говорит 35-летняя жительница Полоцка Витебской области Ирина Курак.

У акушерки Ирины Курак теперь есть личный автомобиль, да еще какой!

Ирина Олеговна работает акушеркой в женской консультации, ее муж - водитель маршрутки. Именно он настоял, чтобы шесть лет назад жена пошла в автошколу, получила права. Как в воду глядел - розыгрыш 86-го тура принес Ирине Курак автомобиль! Теперь в их семье два авто, не придется ничего делить. На одном будет ездить супруг, на втором - супруга.

- Мы играем давно, однако за розыгрышем никогда не следили. Во вторник вечером были дома, делали уроки с дочкой, и тут звонок. Ребенок от радости стал прыгать до потолка! - рассказывает победительница Ирина Курак.

За покупками в "Евроопт" семья ходит каждый день, покупает и мясо, и крупы, и хлеб. В этот раз у них было 7 кодов, а счастливым товаром стали макароны.

- Как здорово, что удача есть! И как прекрасно, что она улыбнулась именно нам, - смеется Ирина Курак.

Помимо квартиры в Минске и пяти автомобилей, в 86-м туре также были разыграны более 20 тысяч денежных призов.

Как стать владельцем столичной квартиры? Проще простого!

Примеры сотен и тысяч белорусов доказывают: шанс на победу есть у каждого. C 17 по 23 сентября совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" и участвуйте в розыгрыше призов 87-го тура рекламной игры "Удача в придачу!" . Уже традиционно будет разыграна квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Любая покупка может стать удачной и принести денежный приз, автомобиль или квартиру в Минске!

За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Чем больше кодов, тем больше шансов на победу. Но и это еще не все. Покупки в магазинах порадуют поклонников легендарных Бонстиков из серии "Легенды и мифы Беларуси", одна игрушка выдается за каждые 15 рублей в чеке.

Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!

Розыгрыш 87-го тура состоится 25 сентября в 18.20. Так что не забудьте совершить свою удачную покупку до конца недели - возможно, столичная квартира вас уже заждалась!

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