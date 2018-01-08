НАН Беларуси и Алферовский фонд назвали победителей конкурса для молодых ученых 2017 года

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) назвали победителей конкурса для молодых ученых 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Премия в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук присуждена старшему научному сотруднику Института физики НАН Беларуси Александру Михалычеву за работу "Новые методы квантовой информатики". Это цикл работ, которые относятся к одному из самых быстро развивающихся направлений современной науки - квантовой информатике. В цикл входят 66 публикаций (17 статей в журналах, 23 публикации в сборниках и 26 тезисов докладов), в которых представлены полученные автором принципиальные результаты, существенным образом расширяющие потенциал квантовых методов обработки и передачи информации. Данные результаты опубликованы в ведущих зарубежных высокорейтинговых научных журналах, доложены автором на известных международных форумах. Результаты научной деятельности молодого ученого уже нашли применение при выполнении ряда международных проектов Института физики НАН Беларуси.

Премию в области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле решено присудить младшему научному сотруднику химического факультета БГУ Евгению Бондаренко за работу "Эффект гигантского квантового выхода фототока в электрохимических процессах на наноструктурированных полупроводниковых пленках оксосульфида висмута". В данной работе с использованием пленочных электродов оксосульфида висмута, метод синтеза которых впервые был разработан и осуществлен в данном исследовании, обнаружено уникальное явление в фотоэлектрохимии полупроводников - генерирование фототока с аномально высоким значением квантовой эффективности, достигающем нескольких тысяч процентов.

Дипломы лауреатам премии будут вручены от имени учредителей в канун Дня белорусской науки. По каждой номинации премия в белорусских рублях составляет сумму, эквивалентную $2,5 тыс.

В 2017 году конкурс проводился в четвертый раз. Участвовать в конкурсе может один автор или группа авторов в составе не более трех человек. Научная оценка работ производится комиссией по премиям НАН Беларуси. В ее состав включены авторитетные ученые. Премия НАН Беларуси и Алферовского фонда за научные труды и изобретения, которые имеют важное значение для фундаментальной и прикладной науки, была учреждена 5 июня 2014 года в целях поощрения молодых белорусских ученых (в возрасте до 35 лет). Эта инициатива принадлежит нобелевскому лауреату, вице-президенту Российской академии наук, иностранному члену НАН Беларуси, академику РАН Жоресу Алферову.-0-