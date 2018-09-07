НАН Беларуси и Алферовский фонд объявили конкурс для молодых ученых

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) объявили конкурс 2018 года на соискание премий для молодых ученых, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В конкурсе могут участвовать ученые до 35 лет по состоянию на 1 января конкурсного года. Премии будут вручаться за лучшую научно-исследовательскую работу. Это может быть отдельная научная работа или совокупность объединенных единой тематикой работ. В конкурсе несколько номинаций: физика, математика, информатика, физико-технические и технические науки; биология, химия, медицина, аграрные науки и науки о Земле; гуманитарные и социальные науки.

Право выдвижения кандидатур на соискание премий предоставляется председателю Президиума НАН Беларуси, президенту Алферовского фонда, действительным членам (академикам), членам-корреспондентам и иностранным членам НАН, руководителям организаций НАН, осуществляющих научные исследования, тематика которых соответствует области научных исследований (номинации), а также председателю научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

Документы на конкурс нужно выслать не позднее 31 октября 2018 года с пометкой "На соискание Алферовской премии для молодых ученых 2018 года в области _" по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, 66, каб. 317, отдел премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси.-0-