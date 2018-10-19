НАН Беларуси и Европейская молодежная академия наук подпишут соглашение о сотрудничестве

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Европейская молодежная академия наук в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил сегодня журналистам научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Станислав Юрецкий.

"В прошлом году прорабатывался вопрос с Европейской молодежной академией наук. Мы подготовили соглашение, в ближайшее время стоит ждать его подписания", - отметил представитель НАН.

Станислав Юрецкий также отметил, что ассоциация молодых ученых Национальной академии наук рассчитывает на активизацию диалога с молодыми учеными Международной ассоциации академий наук.

В целом, по его словам, молодые ученые Беларуси довольно активно сотрудничают с зарубежными коллегами. "Если говорить о Содружестве Независимых Государств, то у нас подписаны соглашения о сотрудничестве почти со всеми странами, в которых при академиях наук есть советы молодых ученых.-0-