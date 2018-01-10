НАН Беларуси и Госкомитет судебных экспертиз договорились о сотрудничестве

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Государственный комитет судебных экспертиз договорились о сотрудничестве по ряду направлений. Соответствующее соглашение подписали сегодня в комитете председатель ГКСЭ генерал-майор юстиции Андрей Швед и председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ направлен на организацию научных разработок НАН Беларуси для Госкомитета судэкспертиз. Такое взаимодействие направлено на внедрение в практику достижений науки и техники, создание новых, совершенствование и адаптацию существующих технических средств для решения задач в сфере судебно-экспертной деятельности.

По словам Андрея Шведа, сегодня сделан серьезный шаг к дальнейшему развитию и укреплению судебно-экспертной деятельности в стране. "Один из основных критериев объективности заключения судебного эксперта - это научная обоснованность, под каждую экспертизу у нас есть методика. Мы постоянно развиваемся, внедряем новые технологии, виды экспертиз, поэтому крайне нуждаемся в научном обеспечении нашей работы, - сказал председатель ГКСЭ. - Предстоит серьезная кропотливая работа. Это десятки совместных проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы".

В частности, уже сегодня госкомитет с академией наук работают над совместным проектом, который касается экспертизы ДНК. Через полтора - максимум два года планируется внедрить в практику возможность получения по биологическим следам неизвестного преступника сведений о его возрасте, поле, цвету глаз, волос, размере носа, ушей и др., что крайне необходимо правоохранителям для задержания виновного лица.

Государственный комитет заинтересован в разработке компьютерных программ на основе алгоритмов самообучаемости (нейросетевые системы). Такие программные продукты востребованы по многим направлениям экспертно-криминалистических исследований, например, для оперативного установления личности человека по базам данных. Обсуждается разработка технологий 3D-моделирования, специализированных средств фиксации обстановки мест происшествия, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Перспективным является использование лазерных установок Института физики имени Б.И.Степанова для установления характера и давности патологических изменений в биологических тканях человека. В настоящее время комитетом разрабатываются технологии исследования фрагментов древесины для идентификации места произрастания дерева.

Для НАН такое взаимодействие интересно, в частности, тем, что это еще одна сфера применения результатов научных исследований. "Что касается кадров, здесь также может быть хорошее сотрудничество, поскольку комитет заинтересован в укреплении своего научного и кадрового потенциала", - сказал Владимир Гусаков.-0-