НАН Беларуси и "КБ Беспилотные вертолеты" будут вместе создавать новые модели техники

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и ООО "КБ Беспилотные вертолеты" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и директор предприятия Владимир Чудаков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Согласно документу, стороны объединят свои усилия в сфере научно-технических исследований, будут реализовать совместные проекты на базе кластера "Республиканский центр беспилотной авиации", созданного в НАН Беларуси, с представителями НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН.

Партнеры планируют вместе работать над новыми моделями техники самолетного и вертолетного типа.-0-