НАН Беларуси и Китайская академия наук рассмотрят вопросы развития сотрудничества 23 мая в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Китайская академия наук рассмотрят вопросы развития сотрудничества 23 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Делегация Китайской академии наук во главе с президентом академии Бай Чуньли посетит НАН Беларуси 22-26 мая. Это первый визит главы крупнейшей научной организации Китая в НАН. Главная цель посещения - обсуждение перспективных направлений и механизмов развития сотрудничества между НАН Беларуси и Китайской академией наук, ознакомление с деятельностью организаций НАН Беларуси.

В НАН Беларуси 23 мая пройдет заседание Президиума по вопросу развития сотрудничества с Китайской академией наук. Во время заседания состоится торжественное вручение Бай Чуньли диплома иностранного члена НАН Беларуси. Во время сессии Общего собрания НАН Беларуси 16 ноября 2017 года было избрано шесть иностранных членов, в числе которых был и президент Китайской академии наук.

Планируется, что Бай Чуньли проведет переговоры с руководством Национальной академии наук Беларуси, ознакомится с экспозициями Музея истории НАН Беларуси, постоянно действующей выставки НАН Беларуси "Достижения отечественной науки - производству", посетит пять научных учреждений НАН Беларуси: Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова, Институт химии новых материалов, Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны, предприятие "Академфарм", Институт физики имени Б.И.Степанова. Также предполагается, что президент Китайской академии наук посадит дерево на Аллее почета НАН Беларуси.

Китайская академия наук - высшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране. Она была организована 1 ноября 1949 года в Пекине. На сегодня в Китайской академии наук занимается исследовательской деятельностью более 67,9 тыс. человек, в их числе около 56 тыс. профессиональных исследователей и ученых. Из них около 22,8 тыс. являются профессорами или доцентами. С 2011 года руководит академией президент Бай Чуньли. Китайская академия наук включает в себя пять отделений: математических, физических, химических, технических наук, а также наук о Земле. Также в составе академии 104 научно-исследовательских института, 12 отраслевых академий и три университета.-0-