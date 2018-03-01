НАН Беларуси объявила конкурс "Электромобиль"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс "Электромобиль", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Основной задачей конкурса является стимулирование интеллектуальной и инновационной деятельности в создании новых технологий для электротранспорта, представляющих практический интерес, а также мотивации инициатив и творческой мысли, вовлечение широкого круга изобретателей в проект по созданию электромобиля.

К участию в конкурсе приглашаются авторы или коллективы авторов. Заявка должна быть представлена c пометкой "На конкурс "Электромобиль" на бумажном носителе на адрес Объединенного института машиностроения Национальной академии наук и в электронном виде в форме Word Document (не более 10 страниц формата А4) с презентацией в форме Power Point Presentation (не более 10 слайдов) на e-mail bats@ncpmm.bas-net.by.

Заявки на конкурс подаются до 15 октября конкурсного года. Конкурс проводится в три этапа. Первый - информирование потенциальных участников о проведении конкурса, прием заявок в ОИМ НАН, второй этап - отбор заявок экспертным советом по мере их поступления. Третий (финальный) этап конкурса - определение победителей конкурса на основе решения экспертного совета, внесенного до 1 декабря конкурсного года в Бюро Президиума НАН.

Отбор заявок на конкурс и оценку его результатов будет обеспечивать экспертный совет.

Победители и призеры конкурса получат денежные вознаграждения и дипломы.

Информацию о принятых заявках, дате проведения заседаний экспертного совета и его решениях можно будет найти на сайте ОИМ НАН Беларуси.

Планируется, что конкурс "Электромобиль" будет проводиться на постоянной основе.-0-