НАН Беларуси объявила конкурс на соискание премий для молодых ученых

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий для молодых ученых по случаю 90-летия со дня основания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

По итогам конкурса будут присуждены семь премий в размере 100 базовых величин каждая в следующих областях науки: в области физики, математики, информатики; физико-технических и технических наук; в области биологии; химии и наук о Земле; медицины; аграрных наук; в области гуманитарных и социальных наук.

Соискателями премий могут быть молодые ученые, для которых организации НАН Беларуси - основное место работы, в возрасте до 35 лет на 1 января 2019 года, которые за последние три года напечатали результаты проведенных ими исследований в виде монографии (монографий) или цикла статей в ведущих научных журналах. Премии для молодых ученых могут присуждаться как индивидуальным авторам, так и авторским коллективам, состоящим не более чем из трех человек.

Право выдвижения работ на соискание премий для молодых ученых имеют ученые (научно-технические) советы организаций НАН Беларуси.

С условиями проведения конкурса и требованиями к документам можно ознакомиться, обратившись к Положению о премиях для молодых ученых по случаю 90-летия со дня основания Национальной академии наук Беларуси, утвержденного постановлением бюро Президиума НАН Беларуси от 9 апреля 2018 года №161.

Для участия в конкурсе работа вместе с комплектом документов в одном экземпляре до 15 августа 2018 года представляется в Комиссию НАН Беларуси по премиям по адресу: 220072, г. Минск, просп. Независимости, 66, комн. 317, 406.-0-