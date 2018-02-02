НАН Беларуси представила в Судане новейшую технологию обогащения золотосодержащих руд

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси представила в Судане новейшую технологию обогащения золотосодержащих руд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

ОАО "НПО Центр" НАН Беларуси приняло участие в 35-й Хартумской международной выставке International Fair of Khartoum. На выставке были представлены научно-технические разработки предприятия в сфере переработки и обогащения минерального сырья для нужд строительной, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Среди них - технологические измельчительные комплексы для получения высококачественных компонентов сухих строительных смесей, высокотехнологичные комплексы для обогащения полиметаллических руд, технологии для получения кубовидного щебня и искусственных песков.

Наибольший интерес у представителей крупнейших компаний и предприятий Судана вызвали высокотехнологичные комплексы для обогащения золотосодержащих руд по технологиям гравитационной концентрации и прямого цианирования. Данные комплексы позволяют повысить эффективность обогащения золотосодержащих руд без нанесения ущерба окружающей среде. Суданская сторона подчеркнула необходимость в комплексах данного типа ввиду перехода Судана к экологически чистым технологиям обогащения золотосодержащих руд. Сегодня Судан особенно заинтересован в белорусских инновационных технологиях в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, очистки воды, генетики сельскохозяйственных животных и растений, медицины, хранения сельскохозяйственной продукции, производства продуктов питания.

За участие в выставке International Fair of Khartoum Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Судане (по совместительству) Сергей Рачков наградил ОАО "НПО Центр" дипломом за активное участие и профессиональную презентацию продукции.

35-я Хартумская международная выставка International Fair of Khartoum проходила 20-30 января в Хартуме (Судан). В выставке приняло участие более 600 компаний из 33 стран мира. Были представлены национальные экспозиции Австрии, Германии, Италии и других стран. Число посетителей выставки составило более 150 тыс. человек. Национальная экспозиция Беларуси была представлена на этой крупнейшей в регионе выставке впервые. В работе белорусской экспозиции приняло участие более 20 компаний, представляющих технику и оборудование для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, строительства, бытовую технику, продукты питания.-0-