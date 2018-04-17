НАН Беларуси проведет школу молодого ученого

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси с 29 мая по 1 июня проведет школу молодого ученого "Ученый под ключ-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Школа представляет собой интенсивный цикл лекций, семинаров, мастер-классов, практических занятий и круглых столов ведущих ученых НАН и приглашенных лекторов для молодых ученых по вопросам, которые необходимы для успешной и эффективной работы в науке. Занятия будут посвящены таким темам, как организация научной деятельности в НАН и в целом в Беларуси, структура и история НАН, финансирование науки, гранты, стипендии и премии для молодых ученых, международное сотрудничество, написание заявки на грант, публикация научных результатов, подготовка и защита диссертаций, управление научными проектами, презентации научных результатов на конференциях.

Цель школы молодого ученого - повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие их лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов. Принять участие в школе "Ученый под ключ-2018" приглашаются молодые ученые до 35 лет, в том числе магистранты и аспиранты. Занятия будут проходить в Центральной научной библиотеке им. Я.Коласа НАН Беларуси. Участие в школе молодого ученого является бесплатным.

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте НАН до 7 мая. Количество мест ограничено, и оргкомитет оставляет за собой право отбора кандидатур. Рассылка приглашений в школу молодого ученого будет проводиться до 20 мая. В организацию по месту работы или учебы молодого ученого будет направлено письмо с просьбой делегировать его на период с 29 мая по 1 июня для участия в занятиях школы "Ученый под ключ". После окончания школы каждому слушателю будет выдан сертификат участника.-0-