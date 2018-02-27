НАН Беларуси утвердила тарифные разряды научных работников и порядок исчисления стажа

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси определила тарифные разряды по должностям научных работников, порядок исчисления стажа работы по специальности (в бюджетной организации) и размеры надбавок за стаж работы. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В соответствии с постановлением НАН от 9 февраля 2018 года №7, по должности генерального директора установлен 27 тарифный разряд, 7,84 коэффициент, директора (начальника) научной организации (научно-практического центра) - 26 тарифный разряд, 7,33 коэффициент, главного научного сотрудника - 21 тарифный разряд, 5,22 коэффициент, ведущего научного сотрудника - 20 тарифный разряд, 4,88 коэффициент, научного сотрудника - 18 тарифный разряд, 4,26 коэффициент, младшего научного сотрудника - 17 тарифный разряд, 3,98 коэффициент.

Постановлением от 6 февраля 2018 года №6 определены размеры надбавок за стаж работы по специальности (в бюджетной организации) работникам бюджетных научных организаций в процентах от оклада (ставки), рассчитанного в установленном порядке. Они составляют: до 2 лет - 10%, от 2 до 5 лет - 15%, от 5 до 10 лет - 20%, от 10 до 15 лет - 25%, свыше 15 лет - 30%. Также правовым актом утверждена Инструкция о порядке исчисления стажа работы по специальности (в бюджетной организации).

Документы вступают в силу после официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-