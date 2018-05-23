НАН Беларуси заинтересована сотрудничать с китайскими учеными в области нано- и биотехнологий

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси заинтересована сотрудничать с Китайской академией наук в области нано- и биотехнологий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди перспективных направлений сотрудничества - космическая отрасль, нано- и биотехнологии, новые материалы, лазеры, медицинские технологии, машиностроение.

Выступает Владимир Гусаков

На базе Национальной академии наук Беларуси совместно с китайскими партнерами для разработки и адаптации передовых технологий, а также их продвижения на зарубежные рынки создано 20 совместных международных исследовательских центров и лабораторий. Владимир Гусаков обратил внимание, что Китай сегодня успешно развивает перспективные направления, связанные с микроэлектроникой, электромобилями, суперкомпьютерами, накопителями электроэнергии.

НАН Беларуси и крупнейшая китайская авиационная компания AVIC создали предприятие "Авиационные технологии и комплексы", где будут выпускать беспилотники. К этому проекту может присоединиться и Китайская академия наук, полагает Владимир Гусаков.

Президент Китайской академии наук Бай Чуньли во время посещения НАН Беларуси также подтвердил интерес к развитию двустороннего сотрудничества. Китайская академия наук много внимания уделяет коммерциализации научных исследований и разработок - для Беларуси это тоже актуально.

Баю Чуньли - известному ученому мирового уровня в области нанотехнологий и сканирующей зондовой микроскопии - сегодня вручили диплом иностранного члена НАН Беларуси.

Владимир Гусаков вручил Диплом иностранного члена НАН Беларуси Президенту Китайской академии наук г-ну Бай Чуньли

Делегация Китайской академии наук посещает Беларусь 22-26 мая. Это первый визит главы крупнейшей научной организации Китая в НАН Беларуси. Главная его цель - обсуждение перспективных направлений и механизмов развития сотрудничества между академиями наук двух стран

Китайская академия наук - высшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране. Сегодня в академии занимается исследовательской деятельностью почти 70 тыс. человек, в их числе около 56 тыс. профессиональных исследователей и ученых. Китайская академия наук включает 104 научно-исследовательских института, 12 отраслевых академий и три университета.-0-