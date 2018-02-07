НАН представит в Монтро-Фот-Йон результаты белорусско-французских археологических экспедиций

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси примет участие в выставке "Наполеон на Березине - мир и реальность", которая пройдет в городе Монтро-Фот-Йон (департамент Сена и Марна, Франция) с 9 по 18 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Экспозиция представит результаты белорусско-французских археологических экспедиций. На протяжении 2012-2017 годов Институт истории НАН Беларуси организовал и провел 6 международных белорусско-французских археологических экспедиций на месте переправы армии Наполеона и Российской армии через реку Березина в 1812 года.

В этих исследованиях было изучено около 4 тыс. кв.м в деревне Студенка (на месте стоянки армии Наполеона и боя с российской армией), впервые предприняты попытки археологической локализации мостов 1812 года. В сотрудничестве с дайвинг-клубом "Морской Пегас" и археологами-дайверами Брюссельского свободного университета белорусскими археологами осуществлены локальные подводные археологические исследования акватории Березины.

Для ознакомления французской общественности на выставке "Наполеон на Березине - мир и реальность" будут представлены результаты археологических исследований (экспонаты), которые были обнаружены Институтом истории НАН Беларуси и Центром наполеоновских исследований (Франция) на месте переправы через Березину (проект "Березина"). Помимо артефактов, найденных в ходе проекта "Березина", на выставке будут экспонироваться интересные объекты наполеоновской эпохи из частных коллекций: оригинальные сабли, шпаги, пистолеты, письма, подписанные рукой Наполеона I, а также карты, гравюры и картины, репродукции, изображающие наполеоновскую эпоху. При участии реконструкторов будет воссоздан бивак наполеоновских солдат.

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси представит на выставке экспозицию национальных белорусских костюмов. Целью участия в выставке также является поиск новых партнеров для продолжения научного сотрудничества между Беларусью и Францией.-0-