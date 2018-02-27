НАН установила шесть стимулирующих надбавок для белорусских ученых

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси установила для работников бюджетных научных организаций шесть стимулирующих надбавок. Это предусмотрено постановлением НАН от 6 февраля 2018 года №1, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В утвержденный постановлением перечень вошли надбавки за важность выполняемой работы, вклад в развитие бюджетной научной организации, выполнение лечебно-диагностической работы. Ученых поощрят также за специфику научно-исследовательской деятельности в сферах национальной и военной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-