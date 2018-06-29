29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нанимателей планируют обязать информировать профсоюз о нежелании продлевать контракт с работником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Эта норма по предложению ФПБ заложена в проекте закона по изменению Трудового кодекса, который депутаты приняли в первом чтении.

В соответствии с законопроектом профсоюзная организация наделяется правом участвовать в обсуждении контракта с работником - членом профсоюза. Это поможет избежать ситуаций, когда человеку предлагают заведомо невыгодные условия труда и нормы, которые где-то идут вразрез с законодательством.

Среди других важнейших предложений национального профцентра, вошедших в законопроект, - ограничение материальной ответственности работников. Федерация профсоюзов не единожды поднимала эту проблему на встречах с социальными партнерами. "Это не справедливо, когда два работника трудятся в одинаковых условиях, но у того, кто работает по трудовому договору, материальная ответственность может ограничиваться коллективным договором, а у того, кто принят по контракту, - нет. И он платит во много раз больше", - сказал Михаил Орда. По предложению федерации в Трудовом кодексе планируется установить единые подходы к применению материальной ответственности к работникам при причинении ими ущерба нанимателю во время исполнения трудовых обязанностей.

Сохранена норма о том, что предупреждать работника об изменении существенных условий труда будут за 30 дней. Председатель ФПБ Михаил Орда отметил, что в первоначальной редакции законопроекта этот срок был сокращен до 7 календарных дней, однако профсоюзы настояли на том, чтобы сохранить 30-дневный срок. После того, как работника предупредили об изменении существенных условий труда (зарплата, продолжительность рабочего дня и др.), он должен решить: либо продолжить работу на новых условиях, либо увольняться. Если он принимает второй вариант, более длительный период дает ему больше возможностей для поиска новой работы. Кроме того, в новой редакции Трудового кодекса удалось сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора из-за виновных действий нанимателя, получать компенсацию в размере трехмесячной зарплаты. В первоначальной редакции законопроекта эта норма отсутствовала.

В целом федерация внесла в этот законопроект около 40 предложений. Все они сформированы на основе тех запросов и проблем, с которыми обращаются члены профсоюза и трудовые коллективы. "Трудовой кодекс для профсоюзов - это основополагающий документ. Главная задача, которую мы, как национальный профцентр, ставили при работе над законопроектом, - обеспечить в трудовых отношениях защиту интересов людей", - резюмировал Михаил Орда.-0-