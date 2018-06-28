Наниматели должны ответственнее подходить к подготовке документов на назначение пенсий - Ковальков

28 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Наниматели должны ответственнее подходить к работе по подготовке документов на назначение пенсий. Об этом заявил сегодня в Витебске заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на заседании облисполкома в ходе рассмотрения вопроса о соблюдении руководителями организаций требований законодательства о пенсионном обеспечении, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валерия Ковалькова, основная работа по назначению пенсии лежит на нанимателе. Именно он обязан подготовить своему работнику, будущему пенсионеру, полный пакет всех необходимых для этого документов. От качества этой работы зависит быстрота процесса и правильность назначения пенсии. "Наниматели не осознают полноту ответственности, которая на них возложена законодательством именно в этом вопросе", - подчеркнул замминистра.

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