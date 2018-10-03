Наработки Академии МВД Беларуси представят делегациям правоохранительных вузов шести стран

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участникам заседания исполнительного комитета Международной ассоциации полицейских академий (INTERPA) продемонстрируют наработки Академии МВД Беларуси. Об этом сообщил журналистам начальник академии Владимир Бачила, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре - заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков и президент INTERPA - ректор Национальной академии полиции Турции профессор Илмаз Чолак

Сегодня в Минске проходит XV заседание исполнительного комитета. В мероприятии участвуют делегации профильных вузов Беларуси, Бразилии, Казахстана, Катара, Саудовской Аравии, Судана и Турции. На повестке вопросы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в международных учебных центрах стран - участниц ассоциации и другие темы. Участников заседания приветствовал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Начальник Академии МВД сообщил, что сегодня участников заседания ознакомят с наработками белорусского правоохранительного вуза. "Впервые за то время, что проводятся заседания исполкома и конференции, в Академии МВД мы представим наиболее интересные курсы с использованием современных методик. Мы хотим, чтобы какая-то часть времени при дальнейших встречах отводилась именно знакомству с образовательным процессом вузов стран, где проходят заседания или конференции", - сказал Владимир Бачила.

Он отметил, что благодаря участию в INTERPA академия видит свое место в международном сообществе. "И та модель образования, которая есть в системе МВД, отвечает духу времени, международным подходам, работает на белорусский народ. Потому что высокообразованные сотрудники милиции обеспечивают благополучие нашей страны", - подчеркнул Владимир Бачила. Он добавил, что Беларусь - в числе лучших стран по законодательству и подходам в борьбе с преступностью.

Президент ассоциации, ректор Национальной академии полиции Турции профессор Илмаз Чолак сообщил, что сегодня одна из тем обсуждения - вступление в организацию новых вузов. "Ассоциация - это платформа для обмена опытом, и мы собираемся вместе, чтобы обменяться лучшими практиками подготовки специалистов в сфере противодействия преступности, - отметил президент INTERPA. - В нашу организацию постоянно вступают новые члены. В частности, сегодня мы будем рассматривать вопросы о вступлении Украины".

INTERPA объединяет 72 вуза полицейского профиля, которые представляют 57 государств. Ассоциация стала коммуникационной платформой для развития сотрудничества полицейских учебных заведений с целью обмена передовым опытом в образовательной и научно-исследовательской сферах. Она была учреждена в 2011 году. Тогда же в ассоциацию вступила Академия МВД Беларуси. Благодаря активному сотрудничеству начальник Академии МВД Владимир Бачила в 2013 году был избран в состав исполнительного комитета, а в 2016-м стал вице-президентом INTERPA.-0-

Фото Рамиля Насибулина