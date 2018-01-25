25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Нарочь стала любимым местом отдыха для посла Индии в Беларуси Панкаджа Саксены. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, посвященной национальному празднику Индии - Дню Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я люблю Нарочь и был там несколько раз, в том числе с супругой, сыном и дочерью, - сказал Панкадж Саксена. - Мне нравится гулять у озера, кататься на лодке".

Дипломат в целом высоко оценил туристический потенциал Беларуси, назвав в числе преимуществ необыкновенную красоту природы.

Панкадж Саксена считает, что Беларусь, также как Индия, должна больше рассказывать зарубежным гостям о своей красоте. В качестве примера он привел индийский проект "Невероятная Индия", который способствует популяризации страны.-0-