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Нарушения антикоррупционного законодательства выявлены в работе НАН и ее организаций

Общество 12.04.2018 | 15:39
Фото из архива
Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности Национальной академии наук и подчиненных организаций. Такая информация размещена на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Так, в 2015-2017 годах в подчиненных Академии наук организациях вскрыто 8 коррупционных преступлений и 11 фактов других нарушений законодательства о борьбе с коррупцией. Это свидетельствует о недостаточной работе, направленной на предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений.

Установлены неединичные нарушения процедур закупок товаров (работ, услуг), случаи использования отдельными должностными лицами государственного имущества в личных целях, неправомерного оказания содействия физическим лицам.

Руководство НАН не располагало полной и достоверной информацией о вскрытых в подведомственных структурах фактах, в связи с чем не принимались должные меры к устранению способствовавших им причин и условий. "Работа комиссии Академии наук по противодействию коррупции организована неэффективно, должные меры к устранению коррупционных рисков не принимались", - отметили в Генпрокуратуре.

Выявлены факты переплаты по заключенным договорам, отгрузки неоплаченной продукции, перечисления средств на ремонт, выполнение которого не подтверждено документально. Например, Институт овощеводства по заключенным договорам переплатил более Br10 тыс. подрядчику ООО "Строительное управление №99" за строительно-монтажные работы. По решению руководства института сумма переплаты была списана за счет прибыли. В 2015 году в адрес ООО "ГрессаСтрой" институт по документам отгрузил продукцию на сумму свыше Br13 тыс., однако продукция оплачена не была. ООО "ГрессаСтрой" информировало о неполучении товара. При этом руководство института не приняло мер к установлению обстоятельств заключения и исполнения договорных обязательств.

Институт в адрес ООО "РСУ-СпецАгроСтрой" по договорам подряда на ремонт овощехранилища и кровли гаража перечислил Br25 тыс. и Br15 тыс. соответственно. Надлежаще оформленных документов, которые подтвердили бы выполнение этих работ, не представлено. По объяснению главного бухгалтера учреждения, кровля не ремонтировалась. По этим фактам организованы проверки в рамках Уголовно-процессуального кодекса Беларуси.

Кроме того, Генпрокуратура выявила случаи неполного и недостоверного декларирования доходов и имущества более 30 госслужащими. В отношении их инициировано перед Министерством по налогам и сборам начало административного процесса для привлечения виновных лиц к ответственности.

Несоблюдение требований законодательства о профилактике коррупции создало условия для его нарушения в других сферах, в том числе при реализации Академией наук функций заказчика по государственным научно-техническим программам. Например, не был организован контроль за ходом реализации подпрограммы "Ресурсосбережение" Государственной научно-технической программы "Ресурсосбережение, новые материалы и технологии - 2015", эффективным использованием бюджетных средств, достижением в полном объеме программных целей. Не отслеживалось дальнейшее освоение научных разработок в промышленном производстве, их востребованность на рынке, вовлечение в оборот вторичных ресурсов. Задания в подпрограмму часто включались без необходимой предварительной оценки экономической эффективности и целесообразности их выполнения за счет бюджетных средств.

"Безынициативная позиция Академии наук как заказчика государственной программы, отсутствие координации действий исполнителей стали причиной неосвоения отдельных научных разработок, которые впоследствии утратили свою актуальность и значимость", - добавили в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура внесла представление председателю Президиума Национальной академии наук Беларуси. Требуется принять меры к устранению и недопущению впредь подобных нарушений, вернуть неэффективно израсходованные бюджетные средства.-0-

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Теги
коррупция, Национальная академия наук, прокуратура
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