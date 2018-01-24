Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Узброеныя Сілы Беларусі. 100 год"

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 31 января 2018 года выпускает в обращение памятные монеты "Узброеныя Сілы Беларусі. 100 год". Соответствующее постановление правления Нацбанка №17 от 16 января 2018 года опубликовано сегодня на
Серебряная монета номиналом Br10 будет выпущена тиражом 1,5 тыс. штук, медно-никелевая - номиналом Br1 - тиражом 3 тыс. штук.
Кроме того, с 6 февраля выпускается в обращение серебряная монета "Унутраныя войскі Беларусі. 100 год" номиналом Br20, тиражом 1,5 тыс. штук и медно-никелевая - номиналом Br1 и тиражом 2 тыс. штук.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Памятные монеты являются законным платежным средством Беларуси.-0-
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