Нацеленность исключительно на выполнение показателей не позволяет добиться весомого успеха - Субботин

3 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Нацеленность исключительно на выполнение показателей не позволяет добиться весомого успеха в работе. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Александр Субботин, комментируя отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Александр Субботин обратил внимание, что вчерашнее мероприятие было ориентировано на устранение слабых мест и недочетов, которые не позволяют успешно выполнять главную государственную задачу. А она, как известно, в том, чтобы улучшить жизнь людей. "Для достижения этой цели все должны скоординировать работу и делать общее дело сообща. К сожалению, это не у всех получается. Глава государства точно подметил, что у каждого министерства и ведомства своя задача. И они любой ценой стремятся выполнить показатели. Но в итоге, к сожалению, это превращается в формализм - цифры достигнуты, по отчетности все хорошо, а дело пробуксовывает, цель не достигнута, - отметил он. - Залог успеха в том, чтобы все делать сообща. Элементарный пример: раньше в наших деревнях дом строили все вместе. Деревня собиралась и за несколько дней ставили избу. А в одиночку и за год с этим не справиться".

Отвечая на вопрос о том, какую главную задачу для себя поставил помощник Президента в регионе после вчерашнего отчета правительства, он отметил, что надо детально и пристально заниматься кадровой политикой. "По большому счету, все зависит от людей. Самый обычный и наглядный пример - в одном районе два хозяйства работают в абсолютно идентичных условиях, на одном и том же стартовом капитале. При этом одно предприятие твердо стоит на ногах и развивается, а второе - практически банкрот. В чем дело? В руководителе, все зависит от него! Есть управленцы, что называется, от бога, а есть и менее талантливые, но более трудолюбивые, которые, не имея выдающихся задатков, компенсируют это своим трудом, настойчивостью и целеустремленностью. По факту и одним, и вторым удается двигать свое предприятие вперед. Так везде, в любом деле, на всех уровнях. Поэтому, если у нас будут хорошие, крепкие, образованные руководители, то они заразят своей энергией коллектив и смогут организовать дело так, что оно будет успешным", - убежден помощник Президента.

Он поделился и общими впечатлениями от вчерашнего мероприятия. "Беседа была откровенная, и не скажу, что мягкая. Акценты расставлены. Глава государства подчеркнул, что ему важны не только макроэкономические показатели, но и обстоятельства, которые складываются в небольшом районе и каждой конкретной семье", - подчеркнул собеседник. -0-