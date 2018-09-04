Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на Московской книжной ярмарке

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на XXXI Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в российской столице с 5 по 9 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Ожидается, что в презентации белорусской книжной экспозиции примет участие делегация Беларуси во главе с министром информации Александром Карлюкевичем.

Московская международная книжная выставка-ярмарка развернется в одном из самых крупных павильонов ВДНХ. Ее участниками станут более 300 издательств из 25 стран, которые представят более 100 тыс. наименований книг.

В нынешнем году главной темой ярмарки, проходящей под девизом "За книгами - всей семьей", станет детская литература. На различных площадках состоится около 300 мероприятий, ориентированных как на читательскую аудиторию, так и на профессионалов книжной индустрии. В частности, 6 сентября в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России запланировано проведение круглого стола "Литературное побратимство: традиции взаимного перевода" с участием белорусских писателей, представителей научного и экспертного сообщества.-0-