Национальная экспозиция Беларуси представлена на Франкфуртской книжной ярмарке

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция "Кнігі Беларусі" представлена на международной книжной ярмарке Frankfurter Buchmesse, которая проходит во Франкфурте-на-Майне в Германии 10-14 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"Это самая важная выставка печатных, медиа и периодических изданий. Нигде в мире издательская и медиаиндустрия не проявляет себя более разнообразно, чем в течение этих дней октября. На книжном форуме работает национальная экспозиция Беларуси, в которую вошли лучшие издания 2017-2018 годов выпуска. Это позволяет широко представить отечественную отрасль книгоиздания и книгораспространения, провести плодотворные переговоры по продвижению белорусской книги на зарубежные рынки и привлечь потенциальных заказчиков полиграфических услуг. Кроме того, белорусская делегация примет участие во всех официальных мероприятиях ярмарки", - рассказали в министерстве.

Основная задача форума - содействие культурному обмену и сотрудничеству между издательствами разных стран, расширение деловых контактов, демонстрация различных технологических новинок издательского бизнеса. Целевая аудитория ярмарки - издатели, писатели, переводчики, иллюстраторы, представители библиотек. С 1976 года одна из стран получает на книжной ярмарке статус почетного гостя и становится главной участницей проекта. Цель этого формата - познакомить широкий круг читателей и профессионалов с литературой конкретной страны, привлечь к ней внимание переводчиков. На этот раз почетным гостем является Грузия.

Международная книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse проводится ежегодно в октябре в одном из крупнейших в мире выставочном комплексе Messe Frankfurt. Ежегодно участниками форума становятся представители около 100 стран. Количество издательств, выставляющих свою продукцию, превышает 7 тыс. Проект посещают более 280 тыс. человек, на полях форума проводится свыше 3 тыс. тематических мероприятий - это семинары, круглые столы, концерты, встречи с писателями и др.

Организатор проекта - Frankfurter Buchmesse GmbH, дочернее предприятие Союза книготорговцев Германии. -0-