Национальное кадастровое агентство Беларуси получит консалтинговую помощь ЕС по программе Twinning

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества получит консалтинговую помощь Европейского союза по программе Twinning, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор НКА Андрей Филипенко.

"Принято решение об оказании Национальному кадастровому агентству консалтинговой помощи по программе Евросоюза Twinning. Определено, в каких направлениях необходимо развиваться. В дальнейшем будет проводиться конкурс, в котором белорусская сторона и представительство ЕС в Беларуси будут выбирать страну-победительницу, она получит около 1,1 млн евро, за которые эксперты из этой страны будут оказывать нам консалтинговые услуги. Предусмотрена работа постоянного консультанта, а также консультантов по информационным технологиям, бизнес-процесссам, развитию персонала", - сказал Андрей Филипенко.

Сегодня в Госкомимуществе заслушан доклад международных экспертов, которые ознакомились с направлениями деятельности НКА Госкомимущества и определили основные направления по оказанию помощи. Они проанализировали выполнение агентством функций в области госрегистрации недвижимого имущества, ведению Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, адресной системы Беларуси, регистра стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра, по управлению соответствующими пространственными данными.

Эксперт из Испании Хавьер Прието отметил, что предложение об участии в проекте будет направлено во все страны ЕС. "В июне будет опубликовано приглашение для участия в тендере, осенью определятся кандидатуры, - заявил он. - Мы пришли к выводу, что в данном агентстве работают высокомотивированный и профессиональный персонал, который готов к осуществлению проекта".

Андрей Филипенко добавил, что помощь европейских экспертов будет полезна в том числе в разработке стратегии развития системы организаций по государственной регистрации до 2025 года. "Использование международного опыта при формировании тактических детальных планов поможет сэкономить и средства, и время", - подчеркнул он.

Отличие программы Twinning от других видов технической помощи Евросоюза состоит в большей глубине и интенсивности сотрудничества, позволяющего приблизить стандарты, по которым работают госорганы страны-участницы, к европейским стандартам. Программа с каждым длится один-три года, рассчитана на достижение обязательных, оговоренных заранее результатов.-0-