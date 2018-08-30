30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании июля. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана российская авиакомпания Utair с показателем пунктуальности 87,9%, выполнившая 116 из 132 рейсов без задержек.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана украинская авиакомпания "Мотор Сич" с показателем пунктуальности 85,5%, выполнившая 53 из 62 рейсов без задержек.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-
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