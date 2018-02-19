19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании января. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания UTair с показателем пунктуальности 78,9%, выполнившая 90 из 114 рейсов без задержек.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Airbaltic с показателем пунктуальности 94,4%, выполнившая 34 из 36 рейсов без задержек.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-
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