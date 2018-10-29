Национальный аэропорт Минск перешел на зимнее расписание

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с 28 октября 2018 года ввел сезонное зимнее расписание, которое будет действовать по 30 марта 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт аэропорта.

В связи с переходом на зимнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов, говорится в сообщении. Подробное расписание можно узнать на сайте аэропорта. При этом, как отмечается, в нем возможны изменения.

Календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), делится на два периода - летний и зимний. Лето начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зима, соответственно, начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.

Авиакомпании, как правило, принимая во внимание статистику прошлых лет, опыт выполнения тех или иных рейсов, желание ввести новые направления, в зависимости от сезона корректируют свою программу полетов (летом увеличивают, зимой сокращают), и именно по этой причине меняется расписание.-0-